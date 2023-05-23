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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة تعلن نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع القادم بالمجان

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول إعلان نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الأسبوع القادم، بدون أي مصاريف.

وسيتم إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي يوم السبت القادم الموافق 27 مايو، والصف الخامس الابتدائي يوم الأحد القادم الموافق 28 مايو، وأخيرا إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي يوم الاثنين القادم الموافق 29 مايو.

كما يتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالمدارس يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر مايو، والصف الثاني الإعدادي 28 مايو.

وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس، وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور، يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

كما سيتم إعلان نتائج المرحلة الثانوية فور انتهاء التصحيح.

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