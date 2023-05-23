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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها المغربي لدعم التعاون المُشترك وحفظ التراث

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية، على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة، الذي تُنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في مدينة سلا بالمملكة المغربية، لبحث سبل التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتراث بين البلدين.

 تناول اللقاء تكثيف التعاون ونقل الخبرات في مجالات الصناعات الثقافية، وحفظ التراث الثقافي، وتسويق المنتجات الثقافية، و تبادل المشاركات بين الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات والفاعليات الفنية.

وأكدت وزيرة الثقافة، على قوة العلاقات بين البلدين حكومة وشعبًا، مشيرة إلى أن الثقافة والإبداع المغربي لهما حضور كبير في كثير من الفعاليات التي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية، من مهرجانات فنية، ومعارض الكتب، وملتقيات أدبية، مؤكدة  أنالفترة المقبلةستشهد المزيد من الفعاليات المشتركة.

من جانبه، أكد بنسعيد، على أن المغرب منفتح على مزيد من التعاون الثقافي مع مصر، وخاصة في مجالات الصناعات الثقافية، والاستثمار  في القطاع الثقافي، وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي المادي واللامادي،  مؤكدًا على ثراء الثقافة المصرية بما تملكه من إرث إبداعي وحضاري كبير.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب لاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة

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