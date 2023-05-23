تراجع مفاجئ.. أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق

سجلت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض نحو 16 جنيهات مسجلا 78 جنيه، فيما انخفض سعر طبق البيض الأحمر بنفس القيمة ليسجل 78.75 جنيه.

انخفاض أسعار البيض

ويعد هذا الانخفاض ليس الأول فى كرتونة البيض ، حيث انخفضت من قبل ليصل اجمالى الانخفاض 40 جنيها فى الكرتونة الواحدة خلال شهور قليلة، بعدما وصلت كرتونة البيض الواحدة إلى 120 جنيها للأبيض و125 و130 جنيها للأحمر .

أسعار البيض اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 93 -95 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 78 جنيها في المزرعة، وبين 80 لـ 85 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المتوسط لدى المحلات للمستهلكين بدءا من 78 جنيها وحتى 85 جنيها .

ويرصد موقع "صدي البلد " أسباب انخفاض أسعار البيض بالأسواق..

- دخول دورات جديدة من الدواجن وبالتالى زيادة الإنتاجية والاتاحية من الدواجن والبيض

- تراجع الإقبال على شراء البيض وقلة القوة الشرائية

- تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.

- انخفاض أسعار الأعلاف مما انعكس ايجابيا على الأسعار بالأسواق .

أسعار البيض بمنافذ الزراعة

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 243 منفذا فى المحافظات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.



وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك متابعة دورية لمبادرة الإفراج عن الأعلاف، حيث تم بالفعل الإفراج عن 5 ملايين طن من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية

وأكد «القرش»، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن هذه الإفراجات المتكررة تعني انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق، نتيجة توافر كميات كبيرة منها، ومن ثم انخفاض أسعار البيض والدواجن.