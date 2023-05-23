عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إمكانيات الدول منخفضة الدخل تتطلب تعديل معايير وشروط حصولها على التمويلات الخارجية

مجلس النواب
مجلس النواب

علقت النائبة إيلاريا سمير حارض عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمؤسسات التمويلية العالمية لمراجعة معايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تساعد الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في الحصول عليها في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين.

وقالت “سمير”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف مساعدة الدولة منخفضة ومتوسطة الدخل على النمو، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها تلك الدولة، وما تمر به من تحديات ضاعفت من معوقات التنمية فيها، وقلصت من إيرادتها التي لم تعد تكفي احتياجاتها، مما يجعل تلجأ إلى التمويلات الخارحية.

ونوهت عضو مجلس النواب، بدور بنك التنمية الأفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية".

وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن تأثيرات جائحة كورونا كان كبيرة على القارة الأفريقية، حيث كان مزدوجا عليها،بخلاف الدول الأخرى التي واجهت الأزمة، موضحة أن القارة الأفريقية لم تكد تتعافى من هذا الفيروس لتحل عليها ازمة الحرب الروسية الأوكرانية وخلل سلاسل الامداد ونقصها، وبالتالي هذه الاجتماعات في غاية الأهمية من أجل تحقيق الاستفاقة لدول القارة السمراء.

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري على أهمية إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.

السيسي إيلاريا سمير مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

دعاء عدم تكرار الذنب.. داوم عليه يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر

رئيس وزراء الصومال: دعم مصر المتواصل لشعبنا أسهم فى تخفيف المعاناة وصمودنا

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى 23/24

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

مسميني شوكليت.. صور أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ