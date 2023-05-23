حياة أو موت.. الوصيف: ننادي بسرعة تنفيذ قانون 8 لزيادة الاستثمار الفندقي

عقدت غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم، الثلاثاء، فى أحد فنادق القاهرة، والمقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة تتعلق بالقطاع الفندقي.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن عدد الطاقة الفندقية فى مصر 250 الف غرفة، فيما تستهدف الدولة 3 أضعاف هذا الرقم، معقبا: “نطالب بتحقيق طفرة استثمارية كبيرة”.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، فى مؤتمر صحفي للغرفة اليوم بالقاهرة، إلى وجود تحديات تواجه القطاع من ارتفاع سعر الأرض والبناء وسعر بيع الغرفة.

وأضاف: “لكي نحقق 30 مليار دولار علينا التركيز لبيع المنتج السياحي بسعر أعلى”.

وشدد على ضرورة الاهتمام بعدم فرض أي رسوم دون الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار، وناشد الحكومة تطبيق قانون 8، وهو الملاذ الوحيد للمنشآت الفندقية لتكون صاحبة الشأن الوحيد، والحد من التفتيشات والرسوم الجزافية.

من جانبه، قال محمد أيوب، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق العائمة حتى أول مايو تعمل بقوة 170 فندقا عائما، ويعمل الآن 110 فنادق عائمة، متوقعا أن تصل خلال الموسم القادم إلى 195 فندقا عائما.

فيما كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السياحة فى مصر حققت في الربع الأول قرابة 40% زيادة ، متوقعا تحقيق 15.3 مليار دولار.

ووصف أحمد الوصيف قانون 8 بأنه "حياة أو موت"، مشددا على أنه أكثر موضوع حيوي يخدم القطاع السياحي المصري، لافتا إلى أن روحه في وجود جهة رقابية متمثلة في وزارة السياحة والآثار لتنسق مع باقي الوزارات.

وأكد الوصيف أنه يجب أن يكون هناك تنسيق قبل فرض أي رسوم على القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك إرادة قوية في ذلك القانون لتطبيقه، خاصة أن هناك جهات تراقب وتزيد من فرض الرسوم.

ونادى بسرعة تنفيذ قانون 8 لزيادة الاستثمار الفندقي والسياحي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر لزيادة التدفقات الأجنبية.

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