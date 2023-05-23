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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفضت تبقى عشيقتي.. تفاصيل قتل سائق لجارته المتزوجة في إمبابة

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة في إمبابة.

 

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سائق لاتهامه بقتل سيدة 35 عامًا داخل منزلها في إمبابة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

 

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه كان يعلم تغيب زوج المجني عليها عن المنزل، لكونها الزوجة الثانية، فكان يترك زوجته ويذهب للإقامة مع الزوجة الأولى، ما دفع المتهم لمضايقة جارته مستغلا تواجدها بمفردها محاولا اقامة علاقة غير شرعية معها، قائلًا،"كنت بحبها وعايزها، بس كانت بتصدني".

 

وأضاف المتهم، في يوم الواقعة، نشبت بينهما مشادة كلامية، فضربها على راسها وفوجئ بفقدانها الوعي ومقتلها ففر هاربا. 

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم (سائق) يبلغ من العمر 52 عامًا، والسيدة المجني عليها 35 عامًا، ومتزوجة منذ 3 أشهر، وهي الزوجة الثانية، وتقيم بمفردها في وقت غياب الزوج.

 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.

 

وبعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

نيابة شمال الجيزة حبس سائق امبابة قتل سيدة الجيزة

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