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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد تكريم 14من الأمهات المثاليات الفائزات خلال 2023

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف"اليوم" الاحتفالية التي نظمتها  المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ، بنادي الإدارة المحلية ، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام 2023.

 وذلك بحضور أمل حسن  وكيل وزارة التضامن ، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،القس آرميا  ممثل عن الكنيسة ، هاني الجويلي رئيس المدينة وقيادات التضامن ومسؤولى عدد من الجمعيات الأهلية

 أثنى محافظ بني سويف على الدورالعظيم للأم المصرية،ورسالتها في اعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل،مؤكدا على  أنه مهما كان حجم ونوع التكريم  والإشادة ، فأنه من الصعب بل المستحيل أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات ، ،مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت دوما وستبقى الأيقونة و الرمز والقدوة  للإيثار والتضحية والبذل و العطاء  والجود "طواعية "بدون انتظار المقابل ، وموجهاً  تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة،معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات

وتابع قائلاً ، أن المرأة المصرية حظيت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة ، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات

تضمنت الاحتفالية الابتداء بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ،بعد عزف السلام الوطني ، ثم كلمة لكل من: وكيل الأوقاف وممثل عن الكنيسة ، عن  عظم دور ومكانة الأم  والمرأة  بصفة عامة  في الإسلام والمسيحية ، فيما اختتمت بتكريم الأمهات الفائزات في المسابقة على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل مركز  ، وأمهات الشهداء والعمل الاجتماعي وذوي الهمم والأمهات البديلة

وفي الختام سلًم محافظ بني سويف شهادات التقدير للمكرمات، وهن :

صفاء على عبد الوهاب"بندر بني سويف والأم المثالية على  المحافظة"، حياة عبد الله محمد - أم مثالية - مركز ببا،نوال بيومي محمد حسن - أم مثالية - مركز الفشن ، منال عبد الصمد عبد الوهاب - أم مثالية- مركز سمسطا،حسناء حسن على - أم مثالية - بندر بني سويف،سامية لبيب اسحق - أم مثالية - مركز الفشن ،رضا أحمد سيد محمد - أم مثالية - بندر بني سويف،نسيم سعد طه - أم من ذوات الهمم - مركز الفشن،ماجدة محمود عبد العال - أم لذوي الهمم - بندر بني سويف،جيهان أحمد إبراهيم - رائدة ريفية - مركز ببا،سماح حسن سيد - أم بديلة - مركز بني سويف،هبة أحمد محمد – أم الشهيد أسامة محمد عبد الحليم - بندر بني سويف،فاطمة سيد عويس على – أم الشهيد محمود طه على - مركز بني سويف، نجز عرفة زهران - أم للعمل الاجتماعي - بندر بني سويف، علاوة تكريم عدد من ممثلى الجمعيات المشاركة في الاحتفالية

ئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم الأمهات المثاليات عبد الفتاح السيسي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن

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