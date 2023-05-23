فركش.. فريق عمل فيلم وش في وش ينتهى من تصوير أحداثه

انتهى فريق عمل فيلم وش في وش من تصوير جميع أحداثه استعداد لعرضه فى السينمات خلال الفترة القادمة.

وأعلن بطل العمل محمد ممدوح عن انتهاءه مساء أمس الاثنين من تصوير جميع أحداث الفيلم كما قام بتوجيه رسالة لفريق العمل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلا: فركش وشي في وش .. مبسوط اني اشتغلت معاكم كلكم ربنا يوفقنا جميعا وعلى خير ان شاء الله قريبا في دور العرض.

استئناف تصوير الفيلم

واستأنف محمد ممدوح، تصوير مشاهد فيلمه الجديد وش فى وش بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي، حيث أنه كان انتهى من تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداث الفيلم قبل انشغاله بتصوير مسلسل رشيد، وبعد انتهاء موسم رمضان عاد يوم 2 من شهر مايو الحالى لاستئناف التصوير إلى أن أعلن انتهاءه من تصوير جميع مشاهده ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.

تفاصيل فيلم وش في وش

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل رشيد

وشارك محمد ممدوح في رمضان 2023 بمسلسل رشيد، وتم عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، وحقق من خلاله نجاح كبير، وشاركه بطولة العمل ريهام عبدالغفور، حسن مالك، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، أحمد محارب، صلاح عبدالله، هالة صدقي، و من إخراج مي ممدوح.