عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية

صدى البلد

جددت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للجاليات المصرية بالخارج، للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي إطار التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة: حريصون كل الحرص على دعم وزيادة الأوعية والحزم التأمينية الخاصة بالمصريين بالخارج، بالتعاون مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك تلبية لاحتياجات ومطالب مواطنينا التي ترد إلى وزارة الهجرة، والحرص على رعاية مصالحهم، بحيث تتناسب هذه الحزم مع مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أمريكا الشمالية، كما أن هناك عددا منهم يرغبون في تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة: نعمل بشكل مستمر على نشر الوعي التأميني والترويج للخدمات التأمينية على مواطنينا بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة مما يتم طرحه من أوعية تأمينية تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصالحهم، ونحرص دائم على حضور ممثل عن الهيئة القومية للتأمين، اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للرد على استفسارات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، الذي يعد أحد أهم محاور اهتمام المغتربين.

وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات في دول العمل حتي يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم، أيا كان أماكن تواجدهم في العالم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة للتعرف على تلك الأنظمة وكافة الإجراءات التأمينية المتاحة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

جدير بالذكر أن الاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب الاشتراك من الرابط: ‏www. nosi.gov.eg وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة وفي حالة وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفى البيانات و تستوفى بيانات طلب الاشتراك و يتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

605306c6-fa65-4b3f-87d5-42a5c8f77f4f
605306c6-fa65-4b3f-87d5-42a5c8f77f4f

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ