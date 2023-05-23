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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيسة تنزانيا: نطلع إلى زيادة حجم التعاون مع مصر

صدى البلد

أكد نائب رئيسة تنزانيا الدكتور فيليب مبانجو تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الشركات المصرية في تشييد أهم مشروع وطني في تنزانيا، وهو مشروع سد جوليوس نيريرى.

وأعرب مبانجو - خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم /الثلاثاء/، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية - تطلع الحكومة التنزانية لعقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون مع مصر خلال العام الجارى.

ومن جهته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا، والتى تمثل نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب، لاسيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريرى من جانب تحالف شركات مصرية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل دورى منتظم تطور أعمال إنشاء السد، ويوجه دوماً بسرعة وجودة تنفيذ الأعمال.. كما أشاد بنتائج زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن إلى مصر العام الماضى، وكذا زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، حتى صارت تحتل المركز الثامن بين استثمارات دول العالم في تنزانيا.

ووجه رئيس الوزراء بتسريع قيام الجهات المعنية بالإعداد الجيد لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون مع مصر، ليتم عقدها خلال العام الجاري.

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