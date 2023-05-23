حاسبات حلوان تطلق ندوة لطلاب الدراسات العليا عن هندسة البرمجيات

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان ندوة تعريفية لطلاب مرحلة الدراسات العليا عن علوم البيانات وهندسة البرمجيات بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة خلال المجالات.

وتمت إقامة الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور اسامه إمام عميد الكلية والدكتور وسام البهيدي منسق البرامج الجديدة بالدراسات العليا.

وتناولت الندوة العديد من النقاط الخاصة بعلوم البيانات وهندسة البرمجيات و التي شملت ،

تعريف عن الشركة المشاركة بالندوة والقطاع الهندسي في مصر و عرض الفرص المتاحة للتعاون الأكاديمي في المجالات البحثية مثل علوم البيانات و هندسية البرمجيات و تعريف عن برنامج جديد لتدريب حديثي التخرج والحاقهم بسوق العمل، و قد القي الندوة المهندس عمر إسماعيل.

جدير بالذكر أنه استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان توماس شاما مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجتمع الجامعي، وتهيئة البيئة الجامعية لكي يتمكنوا من أداء الأنشطة المختلفة بكفاءة.

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان