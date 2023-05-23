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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. إصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة في حادثين سير بطرق بني سويف، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.


في الحادث الأول اصيب إثنين في حادث إنقلاب دراجة نارية أمام سكن جامعة النهضة وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابان هما: " كيرولس. ن . م " مقيم قرية بياض العرب، 27 عام، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و" مايكل. م . ف" 29 سنة، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

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وفي الحادث الثاني أصيب إثنين بينهما طفلة في حادث أصطدام سيارة بهما بمدخل كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابان في الحادث هما: " دينا . ي . م " 22 سنة، مقيمة مركز الفشن جنوب المحافظة، وشقيتها" شينا" سنتان، ومصابة إشتباه ما بعد الإرتجاج.


جرى نقل المصابين الأربعة بواسطة 4 سيارات اسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية الازمة، وجاري اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه الواقعتين.

سيارات إسعاف شارع صلاح سالم مدينة بني سويف مركز الفشن مستشفى بني سويف مستشفى بني سويف الجامعي

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