أمراض شائعة في الصيف.. اعرف طرق الوقاية منها

أكد الدكتور "شريف حته" أستشاري الطب الوقائي و الصحة العامة، أن الصداع مشكلة مزمنة عند الكثير من البشر، و خاصة مرضى الحساسية مثل الجيوب الأنفية الذي يتسبب إرتفاع درجات الحرارة مشاكل و إلتهابات لديهم، و الذي ينتهي بـ صداع شديد لديهم، مؤكدا ضرورة أخذ أدوية الحساسية و بخاخات الأنف.

أوضح "حته"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن إرتفاع درجات الحرارة في كثير من الأحيان ممكن أن تسبب ضربة شمس أو الإجهاد الحراري، و خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، و المعرضين لها هم العاملين في مجال المرور و إنشاء الكباري، من أهم أعراضهم الصداع.

أضاف أستشاري الطب الوقائي و الصحة العامة، أنه يمكن تجنب هذا الصداع من خلال كثرة شرب السوائل، بالإضافة إلى إستمرار غسل الجسم بالماء.

و أشار "حته"، أن ترك الخضراوات و السوائل خارج الثلاجات في فصل الصيف، يمكن أن يتسبب في إفساد الطعام و في حدوث مغص، مضيفا أنه من الممكن أن يكون مصدر النقل نفسه غير أمن و تتسبب في النهاية لحدوث تسمم غذائي.

و تابع، أن تغير لون الفاكهة و رائحتها عن اللون المعتاد هو دليل على إفسادها و إنتهاء صلاحيتها، مؤكدا ضرورة غسل الأيدي خاصة في فصل الصيف قبل غسل الخضراوات و الفواكه، للتخلص من الأتربة أو التعرق