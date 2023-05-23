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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمراض شائعة في الصيف.. اعرف طرق الوقاية منها

صدى البلد

أكد الدكتور "شريف حته" أستشاري الطب الوقائي و الصحة العامة، أن الصداع مشكلة مزمنة عند الكثير من البشر، و خاصة مرضى الحساسية مثل الجيوب الأنفية الذي يتسبب إرتفاع درجات الحرارة مشاكل و إلتهابات لديهم، و الذي ينتهي بـ صداع شديد لديهم، مؤكدا ضرورة أخذ أدوية الحساسية و بخاخات الأنف. 

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أوضح "حته"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن إرتفاع درجات الحرارة في كثير من الأحيان ممكن أن تسبب ضربة شمس أو الإجهاد الحراري، و خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، و المعرضين لها هم العاملين في مجال المرور و إنشاء الكباري، من أهم أعراضهم الصداع.

 

 أضاف أستشاري الطب الوقائي و الصحة العامة، أنه يمكن تجنب هذا الصداع من خلال كثرة شرب السوائل، بالإضافة إلى إستمرار غسل الجسم بالماء.

و أشار "حته"، أن ترك الخضراوات و السوائل خارج الثلاجات في فصل الصيف، يمكن أن يتسبب في إفساد الطعام  و في حدوث مغص، مضيفا أنه من الممكن أن يكون مصدر النقل نفسه غير أمن و تتسبب في النهاية لحدوث تسمم غذائي.

و تابع، أن تغير لون الفاكهة و رائحتها عن اللون المعتاد هو دليل على إفسادها و إنتهاء صلاحيتها، مؤكدا ضرورة غسل الأيدي خاصة في فصل الصيف قبل غسل الخضراوات و الفواكه، للتخلص من الأتربة أو التعرق

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