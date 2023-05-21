انتبه.. تناول الثوم يوميا يحميك من 9 أمراض

يدخل الثوم فى إعداد أصناف كثيرة من الأطعمة والصوصات والسلطات المختلفة ولكن الانتظام على تناوله بالطريقة الصحيحة يوميا يمنح الجسم فوائد عديدة

وينصح الأطباء بتناول الثوم النئ ولكن ليس على معدة فارغة لأن البعض لايتحمله فيمكن إضافته للعسل أو الزبادي

ووفقا لما جاء فى موقع “ spiceworldinc” نعرض لكم أهم فوائد تناول الثوم يوميا.



تقوية جهاز المناعة في الجسم

مناعة جسمك هي التي تمنعه ​​من الإصابة بالمرض في المقام الأول ، كما أنها تساعد في مكافحة المرض عندما يستدعي الموقف ذلك ويعمل الثوم على تقوية جهاز المناعة للمساعدة في منع نزلات البرد وفيروس الأنفلونزا.

يصاب الأطفال من ست إلى ثماني نزلات برد كل عام ، بينما يصاب البالغون من سنتين إلى أربع نزلات برد ويمكن أن يقي الثوم النيء من السعال والحمى وأمراض البرد.

خفض ضغط الدم المرتفع

تعد السكتات الدماغية والنوبات القلبية من أهم المشكلات الصحية في جميع أنحاء العالم وارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب ويُعتقد أنه يسبب حوالي 70٪ من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب المزمن وارتفاع ضغط الدم هو سبب 13.5٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم.

الضغط المرتفع

خفض مستويات الكوليسترول

الكوليسترول مكون دهني في الدم وهناك نوعان من الكوليسترول: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة الجيد و يمكن أن يسبب الكثير من الكوليسترول الضار (LDL) وقلة الكوليسترول الحميد (HDL) مشاكل صحية خطيرة.

الوقاية من السرطان

فوائد الثوم الصحية لا تنتهي بالقلب وهناك سبب آخر يجعل جسمك يستفيد من جرعة إضافية من هذا الفرد من عائلة البصل، ويمكن أن يساعد تناول الثوم الطازج في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

خصائص المضادات الحيوية

يحتوي الثوم على الأليسين. الأليسين هو مضاد حيوي نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى والبكتيريا في فصوص القرنفل المقطعة أو المهروسة أو المقطعة إلى مكعبات وثبت أن مستخلصات الثوم تمنع نمو الفطريات والاصابات الفيروسية والبكتيريا على سبيل المثال السالمونيلا

يعتقد أن الأليسين هو بديل حيوي للمضادات الحيوية كما أنه يساعد عند استخدامه مع المضادات الحيوية التقليدية الموصوفة.

منع مرض الزهايمر والخرف

يحتوي الثوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، والتي تساعد على منع حدوث أي ضرر مؤكسد في جسمك. يمكن أن تساعد هذه الخصائص المضادة للأكسدة في منع بعض الأمراض المعرفية مثل الخرف والزهايمر، ومع ذلك فإن تناول جرعات عالية من مكملات الثوم لا يعني أنك ستكون محصنًا ضد المرض.

يحسن الأداء الرياضي

هذا المكون هو أحد أقدم معززات الأداء المتاحة وكان الثوم يستخدم قديماً للتخفيف من التعب وزيادة ساعات عمل العمال وقدرتهم على التحمل و كما تم إطعامها للرياضيين الأولمبيين اليونانيين لتعزيز أدائهم الرياضي.

التخلص من السموم

إزالة السموم هي عملية التخلص من الأشياء التي لا تنتمي إلى الجسم وإنه جزء مهم من الصحة الجيدة والعمر الطويل.

نتعرض لمجموعة كبيرة من المواد الكيميائية والمركبات يوميًا أثناء إقامتنا في العالم اليوم والعديد من هذه المركبات ليست صحية وقد تكون ضارة بالجسم. تشمل البيئة والمياه والغذاء:

الكبد

الثوم هو غذاء قوي للتخلص من السموم يعزز إنتاج الجلوتاثيون بواسطة إنزيمات الكبد المختلفة، كما أنه يوفر مكونات أخرى مهمة لإزالة السموم ، بما في ذلك مركبات السيلينيوم والكبريت النشطة بيولوجيًا المتعددة.