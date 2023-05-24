اليوم.. هندسة المطرية تبدأ امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية ، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأوضحت كلية الهندسة فرع المطرية التابع لجامعة حلوان أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام يوم 24 مايو وتنتهى 19 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر أنه استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد توماس شاما مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجتمع الجامعي، وتهيئة البيئة الجامعية لكي يتمكنوا من أداء الأنشطة المختلفة بكفاءة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم- ضرورة تحقيق التعاون من أجل توفير البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف بناء قدرات أبنائها من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع وتوفير الدخل وسبل العيش الكريم لهم، والذي يسهم بدوره في تنمية المجتمع المصري من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تم التواصل والاتفاق بين الجامعة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية للتعاون لتقديم بعض البرامج التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال عام ٢٠٢٣، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عن لغة الإشارة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج تدريب للتأهيل لسوق العمل.