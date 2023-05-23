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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي تعلن استكمال جميع خدماتها لاستقبال الحجاج

الرئاسة العامة لشؤون
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، استكمال كافة خدماتها لاستقبال الحجاج، خلال موسم حج هذا العام.

وقالت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، إنها حرصت على الاستعداد الدائم وتنسیق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه، حيث عملت على تكثیف جھودھا لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن.

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كما أعلنت تخصيص فرق ميدانية لأعمال التطهير والتعقيم في جميع جنبات المسجد النبوي. 

وقالت: “نحرص على تسخير كافة التقنیات والتطبیقات الذكية الحدیثة لخدمة القاصدين والارتقاء بمنظومة الخدمات والأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتھم بكل سهولة وطمأنينة”.

المسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

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