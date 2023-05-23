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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

جدول مراجعة المواد
جدول مراجعة المواد لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لشهادة الثانوية العامة ، فى جميع المواد الدراسية العلمية والأدبية، على أن تبدأ من 24 مايو الجاري، وحتى 1 يونيو المقبل.

 

أكد موسى، أن الهدف من البث المباشر تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، وحرصه على مستقبل أبناؤه طلاب الثانوية العامة، على أن يتم البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية وفقاً للينك  والجدول المعلن.

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جدول مراجعة المواد لطلاب الثانوية العامة
التعليم الثانوية العامة التربية والتعليم البث المباشر مراجعة المواد الدراسية

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