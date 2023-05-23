لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية لشهادة الثانوية العامة ، فى جميع المواد الدراسية العلمية والأدبية، على أن تبدأ من 24 مايو الجاري، وحتى 1 يونيو المقبل.

أكد موسى، أن الهدف من البث المباشر تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، وحرصه على مستقبل أبناؤه طلاب الثانوية العامة، على أن يتم البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية وفقاً للينك والجدول المعلن.

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