رئيس متابعة اللوائح الصحية بـ"الصحة العالمية": لا معلومة عن قدوم وباء جديد|فيديو

كشف الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية ، حقيقة ما تردد عن ظهور وباء جديد بعد كورونا، قائلاً “لا توجد معلومة حول وجود وباء قادم، ولكن المعلومة التي صرحت بها الصحة العالمية بأن هناك عوامل خطورة، منذ سنوات بسبب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، وتدخل الإنسان في الطبيعة، والعولمة وانتقال البشر من مكان لآخر”.

وأضاف “الخولي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه العوامل تنذر حدوث وباء في أي مكان وفي أي وقت ما ، لافتا إلى أن التغير المناخي من عوامل الخطورة في انتشار الوباء في عدد من الدول ، وانتشار الفيضانات الناجم عنها أوبئة ، فضلا عن الجفاف .

وتابع " الخولي " ، أن تقرير منظمة الصحة العالمية كان يشير أن ما حدث في ازمة كورونا لا يجب أن يتكرر ، ولابد من الاستعداد في أي وقت لانتشار أي وباء ، والتي تشمل إمكانية الاستعداد للكشف المبكر عن الأمراض ، ووجود مختبرات قوية ، وأنظمة ترصد ، ووعي صحي ومجتمعي ، ومنظومة الصحة الواحدة .

وأشاد بجهود وزارة الصحة في بناء منظومة الصحة الواحدة ، والتي يرجع مفهومها أن الإنسان لا يعيش وحيدا في الكون ، وهو محاط بحيوانات وبيئة ، وصحة الحيوان تؤثر على صحة الإنسان .