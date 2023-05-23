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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، متفقان على أن التخلف عن سداد الدين غير مطروح.

وقالت المتحدثه باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: " سنستمر في عقد المشاورات بشأن سقف الدين ولا تزال هناك خلافات مع الجمهوريين"، لافته إلى أن عواقب التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة ستكون وخيمة على الشعب والاقتصاد الأمريكيين.

وأوضحت بيير، أن هناك مجال للاتفاق على سداد الدين، مشيرة إلى أن مفاوضات رفع سقف الدين لا تزال صعبة، لكن الاجتماعات الأخيرة كانت مثمرة.

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

بايدن ومكارثي يناقشان أزمة سقف الدين الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثاته مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، حول رفع سقف الدين بـ"الإيجابية"، وذلك على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ودعا بايدن إلى أهمية إجراء مفاوضات بنوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اجتماعه مع الرئيس بايدن بـ"البناء والإيجابي"، مضيفا أنه سيجتمع مع الرئيس بايدن يوميا لحين التوصل إلى اتفاق يجنب الحكومة الأمريكية خطر عدم الالتزام بسداد ديونها.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي سقف الدين التخلف عن سداد الديون الولايات المتحدة

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