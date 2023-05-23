استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية.. تفاصيل

انتهى قطاع المعاهد الأزهرية، من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى ، وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قرابة 140 ألف طالب وطالبة موزعين على القسمين العلمي والأدبي في شتى أنحاء الجمهورية.

كما تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وتباشر هذه اللجان المشكلة عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، علاوة وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.



تعليمات مشددة لمنع الغش



1- الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

2- فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

3- يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

4- ترسل صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة، على أن يدون عليها ما يفيد إرسال الأصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بصورة ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.

5- فى حالة اكتشاف دخول أحد الأشخاص مكان طالب مقيد باللجنة أثناء انعقاد الامتحان، يتم استدعاء الشرطة، وتسليمها الشخص صاحب الواقعة، وتحرز ورقة الإجابة، وترسل فى مظروف خاص إلى لجنة النظام والمراقبة مع مذكرة شارحة لما حدث.

6- فى حالة تسليم ورقة إجابة الطالب للشرطة مع الشخص صاحب الواقعة، يحرر رئيس اللجنة مذكرة شارحة، مثبتا به وجود ورقة الطالب فى حيازة الشرطة، وإفادة من مندوب الشرطة بتسلمه ورقة الإجابة المضبوطة مع صاحب الواقعة، ويتم تصوير ورقة الإجابة صورة طبق الأصل بخاتم اللجنة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية فى اليوم نفسه، وهذا الأمر هام جدا جدا .

7- فى جميع الأحوال يتم تحرير محضر غش بعد ضبط الطالب يغش مع أوراق تخص المادة أو تعمد الغش من زميل له .



تعليمات مراكز التصحيح

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعليمات لمراكز التصحيح في امتحانات الشهادة الثانوية والتى يجب مراعاتها من المصححين.

وينبغي على المصحح الالتزام بجوهر النموذج الاسترشادي أثناء التصحيح ويراعى الإجابة طبقا لكتاب المعهد.

وفي حالة الكشط على الإجابة الصحيحة وكتابة إجابة خاطئة لا تعتبر صحيحة ولا يحصل على الدرجة، أما إذا كشط على الإجابة وكتب إجابة قريبة من الإجابة الصحيحة فتحسب صح ويحصل على الدرجة طبقا لتقييم المصحح للإجابة الأخرى.

وفي الإختياري، إذا ظلل على نقطة واكتشف أنها خطأ وكشط عليها ووضع علامة خطأ بجوارها، ثم ذهب للنقطة الصحيحة وظلل عليها تعتبر صح ويحصل على الدرجة، منوها أنه إذا كتب الطالب إجابتين أحدهما خطأ والأخري صحيحة أو أحدهما أصح من الأخري تحتسب له الإجابة الصحيحة ويحصل على الدرجة.

كما يراعى للطالب احتساب الإجابات البديلة التى تكون فى المسودة أو مكتوب عليها حل آخر، كما يتم تصحيح كل سؤال بعناية والتأكد من احتساب الدرجات وتجميعها ثم عرضها على المشرف مرة أخرى لمراجعتها.

ويراعى منح درجات الرأفة فى المواد والاسئلة التى أتى بها شكاوى من قبل الجهات الرسمية، علما أنه في هذه النقطة لم ترد أى شكاوى عن أى مادة، موضحا أن مرحلة الرصد والدقة والمراجعة تستغرق أقل من أسبوع لمراجعة جميع المواد وتجميع الدرجات وإعطاء الطالب حقه.

كما يتم عرض النتائج على الكنترول المركزى فى موعد أقصاه 7/15 تمهيدا لإعلان النتيجة.



أرقام جلوس الطلاب



وأتاح الأزهر الشريف، إمكانية الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2022/2023 م من خلال الرقم القومي.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وأولياء الأمور الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2022 - 2023 من خلال الرابط التالي اضغط هنا



عدد لجان الامتحانات



وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تتم على أعلى مستوى وتم البدء في هذه الاستعدادات منذ شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن لدينا حوالي 650 لجنة امتحانية ، واللجان كلها في المدن، كما أن أرقام الجلوس هذا العام ستعلن بشكل إلكتروني بدون تدخل من المدرسين، والآن يتم مراجعتها تمهيدا لإعلانها للطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية أو استلامها من المعهد الخاص به، وهذا خلال أسبوع على أقصى تقدير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية



وتبدأ امتحانات القسم الأدبي ، الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

القسم العلمى

السبت 3 يونيو : الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو : القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو : الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو : الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو : الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو : الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو : النحو

السبت 24 يونيو : الكيمياء

الأثنين 26 يونيو : الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الأثنين 3 يوليو : الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو : البلاغة

السبت 8 يوليو : التوحيد

الأثنين 10 يوليو : الصرف

الأربعاء 12 يوليو : التفسير

القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو : الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو : القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو : البلاغة

الأحد 11 يونيو : الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو : النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو : التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو : الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو : الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو : التوحيد

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية



الأعذار المرضية للطلاب



كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن عدم قبول الشهادات المرضية (الأعذار) إلا الصادرة عن اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي التابعة لمحافظة الطالب على أن تقدم هذه الشهادة لإدارة امتحانات المنطقة الأزهرية التابع إليها الطالب لذا يرجى مراعاة التالي:

- في حالة حدوث عرض طبي لأي طالب من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قبل دخوله اللجنة الامتحانية يمنعه من إداء الامتحان في مادة أو أكثر بالدور الأول ويرغب في تأدية امتحان المادة التي تخلف فيها بالدرجة كاملة في الدور الثاني عليه مراعاة التعليمات التالية بكل دقة.

- على الطالب المريض التوجه إلى مقر لجنته الامتحانية ومعه صورة شخصية حديثة للحصول على خطاب تحويل من اللجنة إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بمحافظة الطالب معتمدا من رئيس اللجنة الامتحانية مختوما بخاتم اللجنة نصف الخاتم على الصورة الشخصية والنصف الثاني على نموذج الكشف الطبي.

- بعد الكشف الطبي يتوجه الطالب أو ولي أمره بتقديم التقرير الطبي إلى إدارة امتحانات المنطقة التابع إليها الطالب.



أعذار المراقبين



كما لا يجوز التخلف أو الاعتذار عن أعمال الامتحانات إلا بموافقة رئيس الإدارة المركزية وفي حدود الأعذار الآتية:

1 - المرأة الحامل أو التي لديها طفل حتى سن عامين أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن تتقدم بأصل شهادة الميلاد وتقرير طبي.

2 - تقديم تقرير طبي من التأمين الصحي "القومسيون الطبي" يفيد بأن حالته الصحية لا تسمح بالمشاركة في أعمال الامتحانات.

3 - العاملون أصحاب الإعاقات على أن يتقدم بالكارنيه الخاص بذلك.

4 - أحد الزوجين في حال تكليفهما بأي من أعمال الامتحانات.

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