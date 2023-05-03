استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. الجداول والبوكليت

واصل قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته ووضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ونرصد في هذا التقرير استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 3 يونيو 2023 ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 19 أغسطس.

ويزيد عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن 60 ألف طالب وطالبة موزعين على القسمين العلمي والأدبي في شتى أنحاء الجمهورية.

ومؤخرا، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن "البوكليت التجريبي" للشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين "الأدبي والعلمي" لجميع المواد "الشرعية والعربية والثقافية" للعام الدراسي 2022 م - 2023م.

لتحميل البوكليت من هنا



الأعذار المرضية للطلاب

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن عدم قبول الشهادات المرضية (الأعذار) إلا الصادرة عن اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي التابعة لمحافظة الطالب على أن تقدم هذه الشهادة لإدارة امتحانات المنطقة الأزهرية التابع إليها الطالب لذا يرجى مراعاة التالي:

- في حالة حدوث عرض طبي لأي طالب من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قبل دخوله اللجنة الامتحانية يمنعه من إداء الامتحان في مادة أو أكثر بالدور الأول ويرغب في تأدية امتحان المادة التي تخلف فيها بالدرجة كاملة في الدور الثاني عليه مراعاة التعليمات التالية بكل دقة.

- على الطالب المريض التوجه إلى مقر لجنته الامتحانية ومعه صورة شخصية حديثة للحصول على خطاب تحويل من اللجنة إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بمحافظة الطالب معتمدا من رئيس اللجنة الامتحانية مختوما بخاتم اللجنة نصف الخاتم على الصورة الشخصية والنصف الثاني على نموذج الكشف الطبي.

- بعد الكشف الطبي يتوجه الطالب أو ولي أمره بتقديم التقرير الطبي إلى إدارة امتحانات المنطقة التابع إليها الطالب.



تعليمات الامتحانات



وعقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية اجتماعا عبر الانترنت ناقش فيه تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادات واستعدادات المناطق للامتحانات والاستماع لوكلاء الوزارة لأي شكوى أو أي مشكلة لسرعة حلها والقضاء على السلبيات حتى تخرج الامتحانات في صورة مشرفة للأزهر الشريف وخاصة قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تم التنبيه على سد العجز في جميع لجان الامتحانات للنقل والشهادات والتنبيه على الالتزام التام بلائحة الامتحانات والتعليمات المرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات كما تمت مناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية وشهادات القراءات وكنترولات المناطق وسد احتياجات المناطق وتذليل أي عقبات وتجهيزات اللجان من مراوح كهربائية ومبردات مياه.

كما تم مناقشة الأعمال الخاصة بملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، وكيفية استلامها لتجهيزها للترقيم، كما تم مناقشة كيفية ندب أعضاء أمانة سر الشهادة الثانوية وندب أعضاء لجان التصحيح، ومعايير انتقاء واختيار مقرات لجان الامتحانات، ومراكز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية.

كما تم شرح الضوابط الخاصة بأعمال المطابع السرية وشرح آليات العمل داخل المطابع وضوابط اختيار واضعي الأسئلة.

أعذار المراقبين

كما لا يجوز التخلف أو الاعتذار عن أعمال الامتحانات إلا بموافقة رئيس الإدارة المركزية وفي حدود الأعذار الآتية:

1 - المرأة الحامل أو التي لديها طفل حتى سن عامين أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن تتقدم بأصل شهادة الميلاد وتقرير طبي.

2 - تقديم تقرير طبي من التأمين الصحي "القومسيون الطبي" يفيد بأن حالته الصحية لا تسمح بالمشاركة في أعمال الامتحانات.

3 - العاملون أصحاب الإعاقات على أن يتقدم بالكارنيه الخاص بذلك.

4 - أحد الزوجين في حال تكليفهما بأي من أعمال الامتحانات.

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