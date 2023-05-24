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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمحبيها.. طريقة عمل بطاطس بالقصدير في الفرن

طريقة عمل بطاطس بالقصدير
طريقة عمل بطاطس بالقصدير

تعتبر طريقة عمل بطاطس بالقصدير من الوصفات الشهيرة، والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ العربي، ويمكن لهذه الوصفة أن يتم تحضيرها في المنزل بجانب الفطور، او خلال الغداء، وهي عبارة عن شوي البطاطس في الفرن باستخدام ورق القصدير.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بطاطس بالقصدير، وهي من أشهر الأكلات العربية، التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل بطاطس بالقصدير
 

طريقة عمل بطاطس بالقصدير

 

مقادير طريقة عمل بطاطس بالقصدير :
5 حبّة بطاطس متوسّطة الحجم
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
5 قطع زبدة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
3 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشورة
3 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة عمل بطاطس بالقصدير :
- نغسل حبّات البطاطس جيّدًا، ثم نصنع بها بعض الثقوب باستخدام شوكة طعام أو سكينة.
- ندهن حبّات البطاطس بقليل من زيت الزيتون باستخدام فرشاة الطعام، ثم نرش قليل من الملح، والفلفل الأسود.
- نقوم بلف كلّ حبّة من حبّات البطاطس في ورق قصدير، ثم ندخلها إلى الفرن حتى تنّضج.
- نخرج البطاطس من الفرن ونزيل ورق القصدير، ثم نقوم بفتح كل حبّة من حبّات البطاطس من المنتصف.
- نهرس لب البطاطس ثم يضاف زبدة، وقليل من البابريكا، والملح، والفلفل الأسود، ثم نرش من جبن الشيدر والموزاريلا.
- ندخل حبّات البطاطس مرّة أخرى إلى الفرن، ونتركها تحت الشواية لدقائق حتى تذوب الجبن، ثم نخرجها ، ونقوم بتزيينها بالبقدونس الطازج، ثم تقدم البطاطس .

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