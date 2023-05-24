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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: المناخ الاقتصادي الإيجابي الجديد في بلادنا منفتح على الاستثمار

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أن المناخ الاقتصادي الإيجابي الجديد في بلاده منفتح على الاستثمار ويستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين لما يتوفر عليه من استقرار قانوني وعوامل مشجعة.
جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها خلال مأدبة العشاء مع رئيس جمهورية البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى البرتغال.
وأعرب تبون عن رغبته في "تعزيز الاستثمار البرتغالي في الجزائر ليكون في مستوى التوافق السياسي" بين البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر ولشبونة تسعيان "بكل عزم"، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للاجتماع الثنائي الجزائري-البرتغالي الرفيع المستوى قريبا في الجزائر، على إقرار استمرارية التشاور السياسي والاستراتيجي وتقييم آليات التعاون الثنائي بقصد تطويرها إلى مستوى علاقات الصداقة والتعاون القوية بين البلدين".
كما نوه الرئيس الجزائري إلى تطلع بلاده إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي مع البرتغال بتفعيل الأطر القانونية والمضي نحو تجسيد شراكة متكاملة، خاصة في مجال المؤسسات الناشئة والحوكمة الإلكترونية والطاقات المتجددة، مضيفا أن هذه الميادين تسجل فيها البرتغال موقعا متقدما.

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