شكرى يتوجه إلى جنيف لعقد لقاءات مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سوف يتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.



وكشف أبو زيد - في بيان صحفي - أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته بكل من "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، و"فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، و" فولكر ترك" المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلا عن "إيمي بوب" المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة.



وستتناول لقاءات الوزير سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري سيلتقي أيضا خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

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