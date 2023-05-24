عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تشيد بوضع الحكومة لتوقيتات زمنية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

وأعلن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ وأن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن مشيراً الى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، تبعث برسالة قوية بشأن إرادة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وحرص جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب وانها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بما جاء فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى تحتوى على مجموعة متكاملة من المحفزات لمختلف القطاعات الصناعى، التجاري، الزراعي، العقاري، الطاقة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال مؤكداً الاهمية الكبيرة للقرارات التنظيمية كتحديد مدى زمني واضح للحصول على الموافقات وهو 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، الى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل بعض المواد المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالاجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين التى سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة فى تشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات مؤكداً الأهمية الكبير للمحفزات الضريبية التى تضمنتها القرارات لطالما نادى بها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة وتسريع الإجراءات، وكذلك استهداف استقرار التشريعات الضريبية من خلال الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة بالإضافة الى تجنب الازدواج الضريبى من خلال إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة.

رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى مدبولى مناخ الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

مقابل 8 ملايين دولار..إعلامي: الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي للدوري السعودي

مجدي عبد الغني: مسئولو الزمالك يخططون لعدم تجديد عقد شيكابالا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو صادم..سيدة كادت تدهس زوجين أثناء جلوسهما في مطعم بليفربول

هل المتعثر صحيا ويمتلك المال يجوز له توكيل أحد ليحج عنه

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023

أمريكا تتبرأ من هجوم بيلجورود رغم حصوله بأسلحتها.. ماذا يعني ذلك

طلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام دون شكاوى

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة من جسدك.. اكتشفهم

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

أطعمة لتنشيط الغدة الدرقية.. تعرف عليها

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ