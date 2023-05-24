أمريكا تتبرأ من هجوم بيلجورود رغم حصوله بأسلحتها.. ماذا يعني ذلك





قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن مراقبين يعتقدون أن المقاتلين الموالين لأوكرانيا الذين هاجموا بيلجورود الروسية، استخدموا عربات مدرعة أمريكية الصنع في واحدة من أكبر التوغلات عبر الحدود الروسية، وفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي تحققت منها صحيفة نيويورك تايمز .



يقول مراقبون إن ذلك يفاقم المعركة، لأن ذلك يعني أن الأسلحة الأمريكية تفيد أوكرانيا في التجرؤ على مهاجمة الداخل الروسي.

وقال التقرير إن ما لا يقل عن ثلاث مركبات MRAP أمريكية الصنع (مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام) استخدمت في الهجمات في إقليم بيلجورود الروسي ، واستولت القوات الروسية على اثنتين منها.

قُتل مدني واحد في أعقاب الهجمات التي شنتها مجموعتان مسلحتان مناهضتان للكرملين توظفان روس بين صفوفها.

قال فياتشيسلاف جلادكوف ، حاكم منطقة بيلجورود ، إنهم بدأوا إخلاء تسع قرى روسية في منطقة بيلجورود مع استمرار عملية مكافحة الإرهاب بكامل قوتها.

ذكر: "لا تعودوا إلى منازلكم بعد".

نفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "ستشجع أو تمكّن الضربات داخل روسيا" لكنها قالت "إن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيفية إدارة هذه الحرب".

وقالت روسيا إن قواتها سحقت الهجوم وقتلت أكثر من 70 "قوميًا أوكرانيًا" ودفعت الباقين إلى أوكرانيا.