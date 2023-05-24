رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.. صور

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، بتفقد الأعمال الجارية بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ٥٦%، كما تم متابعة نماذج أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال البنية التحتية (مياه – صرف - طرق - كهرباء - اتصالات) للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية ٣٠٪، مشددة على ضرورة إنجاز الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد وطبقاً للاشتراطات والمواصفات العامة للمشروع.







وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رافع مياه الـ٩٠٠مم المنوط به تغذية المنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالمياه، وكذلك محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، التي تستقبل وتعالج مياه الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة.

وشددت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، على ضرورة جاهزية رافع المياه لضمان استمرار ضخ المياه على مدار اليوم مع متابعة جودتها دائما.



