لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.