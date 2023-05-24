تفاصيل قرض الحج من المصرف المتحد ..خدمات

يقدم المصرف المتحد قروض ميسرة طبقا للشروط والاحكام للحج .

ولم يضع المصرف المتحد حد اقصى للقرض بل يتوقف الامر علي قدرة العميل على السداد ودخله الشهري وتكون فترة السداد عام .

اهم الشروط :

-عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

-المصاريف الإدارية: من 1% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض.

-سعر الفائدة: تبدأ من 16% متناقصة.

تخضع موافقة البنك علي تقديم قرض للحج للعميل بعد حصوله علي كافة المستندات المطلوبة وتتمثل في التالي:

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء -مياه -تليفون).

-عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

-بالنسبة للموظفين: شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

-بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية: صورة البطاقة الضريبية-صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة)- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.