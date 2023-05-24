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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. تركيا تعلن عن إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع روسيا

سوريا وتركيا
سوريا وتركيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن لجنة إعداد خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، ستنعقد خلال الأيام القادمة.

وقال الوزير التركي في ختام الاجتماع الرباعي في موسكو: "قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق لإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة"، لافتا إلى أنه ستضم اللجنة من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات.

وأوضح أن اللجنة ستكون رباعية الأطراف، وسيتم عقدها في الأيام المقبلة ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق.

وأشار مولود تشاوويش أوغلو، إلى أنه بلغ عدد السوريين الذين غادرو تركيا إلى بلادهم  حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص.

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وتابع: "يجري العمل على إعادة مجموعات جديدة من المواطنين السوريين إلى بلادهم بوتيرة سريعة، والهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من المناطق الخاضعة للحكومة السورية إلى نفس المناطق"، لافتا إلى أنه للقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة.

وجرت في موسكو يوم 10 مايو، محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا حول القضية السورية وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وخلالها تم بحث قضايا عودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة  من تركيا إلى وطنهم، وكذلك موضوع تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي. وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة خاصة لوضع خارطة طريق للتطبيع تشمل قضية عودة اللاجئين.

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