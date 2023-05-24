حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

هناك العديد من الأطعمة التي قد يسبب تناولها الكثير من المشاكل الصحية، وقد كشف الدكتور حسام موافي استاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن تناول شوربة المواسير قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

أحترس من تناول هذه الطعام الشهير يقودك للوفاة

وأوضح الدكتور حسام موافي في برنامجه ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول شربة المواسير يمكن أن تسبب في مشاكل صحية خطيرة تصل إلى الوفاة.

وأكد الدكتور حسام موافي، أن تناول "شوربة المواسير ونخاع العظام يؤثر بالسلب على صحة الرئة، وذلك لأن نخاع العظام والمواد الدهنية الموجودة به تكون دسمه للغاية، مما يؤثر بالسلب على صحة الرئة، وحدوث انسداد في الشرايين ما يؤدي لجلطة".

أحترس من تناول هذه الطعام الشهير يقودك للوفاة

وتابع الدكتور حسام موافي،"إذا حدث تجلط فى الوريد الأجوف السفلى من الجسم، فهذا يعد مصيبة وكارثة، علينا تفاديها في الحال منعا للتعرض لجلطة كبيرة، والدم الذي يتجلط حتى الأن لا نعلم سببه هل بواسطة الوريد، أم نتيجة التجلط من تلقاء نفسه".

واختتم الدكتور حسام موافي، بأن "الجلطة الرئوية يتم تحديد خطورتها بناء على حجمها، مشددًا على أنها قد تسبب الوفاة في الحال".