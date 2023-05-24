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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

علامة في القدمين
علامة في القدمين تشير للإصابة بإرتفاع السكر في الدم  

يعتبر مرض السكري من النوع 2  من الأمراض التي يمكن أن تظهر بعد سنوات عديدة وتراكمات من مقاومة الجسم، وهو احد الامراض الذي له العديد من الأثار المدمرة.

 

علامة في القدمين تشير للإصابة بإرتفاع السكر في الدم

 

وهناك علامتين بمكن ان تظهر خلال الليل في القدمين، وتشير على إرتفاع السكر في الدم وتكون أحد مقدمات الإصابة بمرض السكري،  وفقًا لما نشر في موقع express.

 

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وأكدت مؤسسة Diabetes UK، إن الشعور ب"الحرقة أو آلام النيران" في القدمين قد تشير إلى إرتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن ان يزيد الشعور هذه الأحاسيس قد تكون أسوأ في الليل.

 

علامة في القدمين تشير للإصابة بإرتفاع السكر في الدم

 

ويعتبر ش من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، وعند ترك السكر دون تنظيم، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأعصاب، وهو ما يُعرف طبياً بالاعتلال العصبي.

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