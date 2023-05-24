الإحصاء:1٫7٪ زيادة فى كمية الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2021 ومن أهم المؤشرات مايلى:



وأوضحت النشرة السنوية أن إجمالي كمية الإنتاج الـســمكى بلغ 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقابل 2٫01 مليون طـن عـام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.43%.



وبلغت كمية الإنتاج السـمكى بالمصـايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة) 425.8 ألف طن عام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%. وقد احتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبتها78٫4 ٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 12٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫8٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫7٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من اجمالى الإنتاج السمكى .

وبلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58 مليـون طن عـام 2021 مقابل 1٫59 مليــون طـن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1٫0٪ عن العام السابق .

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان.....) بنســبة 97٫8٪، يليها القشريات (جمبرى،كابوريا ،..) بنسبة 1.3٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫5٪ يليها الـرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية و الرخويات (سبيط ) بنسبة 0٫1٪ لكلا منهما من إجمالى الإنتاج السمكى .

وبلغ انتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للإستزاع السمكى) - بركة غليون - بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 79 طن من الأسماك المياه العذبة 565 طن - وبلغ إنتاج الجمبرى833 طن ).

وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة و من الجمبرى 654 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن ، ومن مزرعة الفيروز 707 أطنان.