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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء:1٫7٪ زيادة فى كمية الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية عام 2021

الانتاج السمكي
الانتاج السمكي

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2021 ومن أهم المؤشرات مايلى:
 
وأوضحت النشرة السنوية أن إجمالي كمية الإنتاج الـســمكى بلغ 2٫00 ملـيون طـن عـام 2021 مقابل 2٫01 مليون طـن عـام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.43%.

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وبلغت كمية الإنتاج السـمكى بالمصـايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة) 425.8 ألف طن عام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%. وقد احتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبتها78٫4 ٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 12٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫8٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫7٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من اجمالى الإنتاج السمكى .

وبلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58 مليـون طن عـام 2021 مقابل 1٫59 مليــون طـن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1٫0٪ عن العام السابق . 

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان.....) بنســبة 97٫8٪، يليها القشريات (جمبرى،كابوريا ،..) بنسبة 1.3٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫5٪ يليها الـرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية و الرخويات (سبيط ) بنسبة 0٫1٪ لكلا منهما من إجمالى الإنتاج السمكى .

وبلغ انتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للإستزاع السمكى) - بركة غليون - بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 79 طن من الأسماك المياه العذبة 565 طن - وبلغ إنتاج الجمبرى833 طن ).

وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة و من الجمبرى 654 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن ، ومن مزرعة الفيروز 707 أطنان.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الثروة السمكية فى مصر مال واعمال اخبار مصر الإنتاج السمكي Financee Real Estate

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