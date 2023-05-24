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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكاء وصراخ| شاهد.. زوجة صيدلي حلوان تنهار بعد الحكم بسجنها 15 عاما

صدى البلد

دخلت زوجة صيدلي حلوان ، في نوبة بكاء بعد صدور حكم المحكمة بالسجن لمدة ١٥ عاما في حق المتهمة وآخرين والسجن لمدة 5 سنوات لمتهمين في قضية احتجاز وتعذيب ولاء زايد.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة زوجة صيدلي حلوان و4 آخرين بالسجن لمدة ١٥ عاما، و١٠ سنوات لمتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان».

ووصل المتهمين، في تمام الساعة الحادية من ظهر اليوم،حيث تم ايداعهم داخل الحجز الخلفي لمبنى المحكمة لحين بدء محاكمتهم في واقعة احتجاز المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، كما وصلت أسرة المجني عليه انتظارا لبدء المحاكمة.

https://fb.watch/kJJ4QglplA/?mibextid=Nif5oz

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكاب جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

https://fb.watch/kJJ4QglplA/?mibextid=Nif5oz

وسارت التحقيقات علي نحو أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية (صيدلانية) بادعاء اهليته انهم  هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وشملت الاتهامات احتجاز المتهمين للمجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي انتهت تحرياته الي حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

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