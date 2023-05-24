عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر عصر يصعد لثمن نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب إفريقيا

عمر عصر
عمر عصر

تأهل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، لثمن نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

وصعد "عصر" إلى دور الـ16 بعد فوزه على السويدي ترولس موريجارد "وصيف بطولة العالم السابقة" بنتيجة 4-2.

وكان لاعب الأهلي قد صعد لدور الـ32 عقب فوزه على نظيره الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنفس النتيجة في دور الـ64

واستهل "عصر" مشواره في البطولة بالفوز على بطل إكوادور ألبرت مينو بنتيجة الأشواط 4-3 بعد مباراة ماراثونية ليتأهل للدور الثاني.

وتشهد قائمة الرجال المشاركة بمنافسات الفردي كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر، فيما تتكون قائمة السيدات من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

أما على صعيد الزوجي المختلط فيشارك كل من خالد عصر ويسرا حلمي بالإضافة إلى الزوجي المكون من محمد البيلي وهنا جودة.

يذكر أن البعثة يرأسها أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ويقود الفريق فنيا ماجد عاشور بالإضافة إلى عماد مصيلحي كمدرب عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

ترشيحاتنا

المالية تلزم 327 شركة بتطبيق منظومة الضرائب على المرتبات والأجور

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

كارثة في كييف.. روسيا تستهدف قائد القوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ في خيرسون

6 أطفال بينهم رضيعة.. قرار عاجل من السلطات الكويتية بترحيل مصري وزوجته

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ