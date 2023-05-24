عمر عصر يصعد لثمن نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب إفريقيا

تأهل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، لثمن نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

وصعد "عصر" إلى دور الـ16 بعد فوزه على السويدي ترولس موريجارد "وصيف بطولة العالم السابقة" بنتيجة 4-2.

وكان لاعب الأهلي قد صعد لدور الـ32 عقب فوزه على نظيره الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنفس النتيجة في دور الـ64

واستهل "عصر" مشواره في البطولة بالفوز على بطل إكوادور ألبرت مينو بنتيجة الأشواط 4-3 بعد مباراة ماراثونية ليتأهل للدور الثاني.

وتشهد قائمة الرجال المشاركة بمنافسات الفردي كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر، فيما تتكون قائمة السيدات من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

أما على صعيد الزوجي المختلط فيشارك كل من خالد عصر ويسرا حلمي بالإضافة إلى الزوجي المكون من محمد البيلي وهنا جودة.

يذكر أن البعثة يرأسها أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ويقود الفريق فنيا ماجد عاشور بالإضافة إلى عماد مصيلحي كمدرب عام.