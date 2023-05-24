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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على التفاصيل الكامله لبطوله "هاف كورت" لكرة السلة 2023

انطلاق نسخة جديدة من بطولة هاف كورت لكرة السلة.. 27 مايو

صدى البلد

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، تنطلق نسخه جديدة من نهائي بطولة "هاف كورت" لكرة السلة 3 3xوذلك السبت المقبل 27 مايو الجاري بنادي النادي في مدينه السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يشارك فيها كلًا من الجنسين السيدات والرجال، وتؤهل للنهائي الوطني والمنافسة على تمثيل مصر في النهائي العالمي.

وتعد بطولة "هاف كورت"، هي أكثر بطولات كرة الشارع عالمية على هذا الكوكب، للحصول على أسرع نسخة من كرة السلة 3 في 3، فإن الأمر كله يتعلق بالحصول على دلاء ولعب هجوم عالي الأوكتان لتحطيم دفاعات الفريق المنافس. من المتوقع أن يتواجه أكثر من 12000 لاعب بالرقص في أكثر من 25 دولة في مجتمعاتهم لكسب مكان في النهائي العالمي في القاهرة.

وتقام هذه البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، وتعد ريد بُل هاف كورت بطولة رسمية مدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.

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