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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منتدى البحرين للدراسات الاستراتيجية يناقش "دور المرأة في صنع السياسات"

هالة الأنصاري والدكتور
هالة الأنصاري والدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة

يطلق مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" النسخة السادسة من منتدى "دراسات" لهذا العام تحت عنوان "دور المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث" بالتعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

ويشارك في هذا المنتدى الذي يقام على مدى يومي 14 – 15 يونيو المقبل نخبة من ممثلي مراكز البحوث والدراسات والهيئات والمنظمات الدولية، وعددٍ من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين المعنيين.

وبهذه المناسبة، أشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالدور الفاعل والمؤثر لمركز "دراسات" برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، من خلال نشاطه البحثي والفكري الهادف والمتفاعل مع القضايا والمواضيع ذات الأولوية التي ينتج عنها العديد من الحلول والتوصيات والمقترحات اللازمة للتحديث والتطوير التنموي استشرافاً واستعداداً للمستقبل بتوجهاته ومتغيراته.

وأعربت الأنصاري عن تطلع  المجلس الأعلى للمرأة لأعمال منتدى هذا العام، الذي يتفضل المركز مشكوراً بتخصيص موضوعه حول دور المرأة كمساهم في صنع السياسات وفي مراكز الفكر والبحوث، وهو ما سيحرص المجلس على ترجمته عبر تسليط الضوء على التجربة البحرينية المتقدمة في مجالات تكافؤ الفرص والتوازن والمساواة بين الجنسين، ببيان طبيعة مشاركة المرأة في البناء الوطني بمساراته التنموية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء في مركز "دراسات" إن النسخة السادسة من المنتدى تتكامل مع الرؤية الشمولية التي يتبناها المركز من أجل تعزيز منظومة التنمية المستدامة والتعاون البناء مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي واستثمار الفرص المشتركة وتعظيم العوائد المحتملة من خلال التبادل المستمر للمعرفة والخبرات والأفكار.

وأكد أهمية موضوع المنتدى هذا العام في تسليط الضوء على مساهمات المرأة البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في التنمية الشاملة والحياة العامة، منوهاً بالتعاون في تنظيم هذا المنتدى مع المجلس الأعلى للمرأة الذي يطلع بدورٍ مشهودٍ في إبراز النموذج البحريني لتمكين وتقدم المرأة والتوازن بين الجنسين في المحافل الخارجية، باعتباره مركزاً للخبرة تجاوز الحدود الوطنية والإقليمية.

هذا ويتناول منتدى "دراسات" القادم دور المرأة في تعزيز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه من خلال الابتكار في المجال البحثي والفكري، إلى جانب نتائج المبادرات البحثية المقدمة من قبل النساء والتحديات التي تواجههن على هذا الصعيد، وأبرز المبادرات الحالية والمستقبلية لدعم مشاركة المرأة في مراكز الفكر.ويفتح المنتدى أبوابه للتسجيل فيه من خلال رمز الماسح الضوئي وعبر موقع المركز الإلكتروني.

ويعمل منتدى "دراسات" بشكلٍ أساسيٍ على إثارة النقاش العلمي الرصين حول التحديات وفرص التحسين والمستجدات التنموية التي تهم مملكة البحرين والخليج العربي من خلال دعوة نخبٍ فكريةٍ وأكاديميةٍ من ذوي الصلة والخبرة والاختصاص في التطوير والتنمية الشاملة.

التنمية المستدامة المجلس الأعلى للمرأة المساواة بين الجنسين المنظمات الدولية منظومة التنمية

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