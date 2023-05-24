حادث مروع .. بيان عاجل من جامعة القصيم السعودية بشأن حافلة الطالبات

وفاة طالبة وإصابة 24 آخرين..

أصدرت جامعة القصيم السعودية بيانا بشأن حادث حافلة نقل طالبات حيث أوضحت أن إحدى حافلات نقل الطالبات تعرضت صباح هذا اليوم الأربعاء بمدينـة بريـدة لحادث سـيـر مـع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة.

وقال البيان أيضا : وفور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث، والذي نتج عنه "ببالغ الأسـى" وفـاة إحدى

الطالبات بعد تعرضها لإصابة شديدة، ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن لإصابات طفيفة إلى

متوسطة وقـد خرجن كلهن ماعدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية.



وتابعت الجامعة بيانها قائلة : والجامعة إذ تشـعر بالأسـى والحزن فإنها تتقدم بأحر التعازي وصـادق المواساة لأهـل المتوفـاة وذويهـا سـائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجـل على بقية الطالبات المصابات.

واتمت الجامعة بيانها قائلة : بأنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث.