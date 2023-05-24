"واحة أمان".. افتتاح المدينة الآمنة للسيدات بمركز فاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية مشروع المدينة الأمنة للسيدات لتمكين السيدات اقتصادياً وتحسين سبل المعيشة وتقديم التوعية المجتمعية لهن من خلال الندوات المختلفة لكونها أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية 2023.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادي والاجتماعى للسيدات.

وفى سياق متصل أناب محافظ الشرقية اليوم المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ لافتتاح مشروع المدينة الآمنة للسيدات "واحة أمان" بمكتبة مصر العامة بمركز فاقوس.

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه تم إختيار المكان المناسب لتلك المدينة في مركز فاقوس نظراً لكبر مساحة المدينة وكثرة عدد سكانها ، بالإضافة لوجود مكتبه مصر العامة بمنطقة حيوية ومكتظة بالسكان بمدينة فاقوس.

وأوضحت أن المدينة الآمنه هي نتاج التعاون بين عدة جهات وهى (وحدة تكافؤ الفرص و وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة - المجلس القومى للمرأة – الأزهر الشريف – مديرية الأوقاف – مديرية التضامن الإجتماعى- مديرية الشباب والرياضة- مديرية التربية والتعليم – مديرية الصحة – رئاسة مركز فاقوس – صندوق مكتبات مصر العامة – وحدة السكان ).

وتم تقديم أنشطة توعوية للسيدات عن مخاطر (الزواج المبكر – ختان الإناث – مخاطر زواج القاصرات – التسرب من التعليم – العنف ضد المرأة – الولادة المبكرة – قضايا المرأة والقانون – التربية الإيجابية الحديثة – تأسيس المشروعات – حقوق الطفل وحقوق المرأة في الإسلام – مهارات الإتصال والتواصل – وسائل تنظيم الأسرة - الكشف عن المقبلين على الزواج –دور المرأة والحضانات – التكوين المهنى ).

كما تم تقديم جلسات الدعم النفسى وتعديل السلوك للأطفال وورش عمل لتعليم السيدات عمل الأكسسوارات والريزن والرسم على الزجاج ، مؤكدة أن المشروع لقى اقبالاً كبيراً من السيدات في مركز فاقوس ، حيث اعربوا عن سعادتهم بتعلم الحرف اليدويه و كيفية بدء مشروع جديد خاص بهم يستطيعوا من خلاله إعالة أسرهم.