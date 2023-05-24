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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم معرضا جديدا لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا في 5 قرى

أورمان الشرقية تنظم
أورمان الشرقية تنظم معرض جديد لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربا

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان المديرية  ومكتب مشروعات الأورمان، شاركا فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم (200)أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابن العاص وابوشرابيه وسنجها وناطورة والسلامى مركز كفر صقر.

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأشاد "الطحاوى" بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

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وأضاف "شعبان" أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى  عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

يذكر أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الأورمان والتى يتم تنظيمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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