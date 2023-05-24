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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان تكشف تفاصيل إلغاء 80% من الغرامات المستحقة على الوحدات والأراضى

الأسكان
الأسكان

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان وافق على تخفيض 80% من الغرامات المستحقة على الوحدات والمحال والأراضى. 

وأضاف خطاب، خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم" المذاع عبر قناة “الحياة”، أن التيسيرات الجديدة تسرى علي الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى )والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة.

 الغرامات المستحقة

وأوضح  المتحدث بإسم وزارة الإسكان‘ إن إعفاء 80% من الغرامات المستحقة على الوحدات مشروط بـ سداد كامل المستحقات المتأخرة، وعدم التأخير فى المستحقات مستقبلا، إضافة إلى إلتزام اصحاب الأراضى والوحدات بتنفيذ شروط التعاقد. 

الاراضى السكن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الوحدات السكنية الوحدات الشاطئية

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