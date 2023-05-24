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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الدبابات والصواريخ.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر قوات كييف في يوم

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و20 مسيرة، و16 قذيفة HIMARS أمريكية في جمهورية دونيستك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تطبيق "تليجرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية مقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قرب قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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وأضافت الدفاع الروسية: “كما اعترضت دفاعاتنا خلال النهار 16 صاروخا من نظام HIMARS متعدد الإطلاق، وتم تدمير 20 مسيرة أوكرانية في قرى بوكروفسكوي  وتيرني  وكيريلوفكا ، وكرابيفنيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق وزولوتاريفكا وتشيرفونايا ديبروفا  ونوفوكراسنيانكا وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة تسفيتكوف في مقاطعة زابوروجيه، وروبانوفكا في مقاطعة خيرسون”.

 وتأتي الخسائر التي تكبدتها كييف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بتدمير 429 طائرة حربية أوكرانية، و235 مروحية، و4293 مسيرة، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9295 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى، و1100 نظام إطلاق نار صاروخي متعدد الصواريخ، و4893 مدفعية وهاون، و10433 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة بالمركبات.

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