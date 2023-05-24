وكيل صحة الشرقية يتفقد عيادة الجلدية والجذام بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عيادة الجلدية والجذام بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالعيادة، وقام بمناظرة سجلات التردد على العيادة، والذي بلغ المتوسط اليومي ٢٥٠ حالة.

كما تفقد وكيل الوزارة الصيدلية الرئيسية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي، مناقشا مدير عيادة الجلدية والجذام، باحتياجات العيادة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الجلدية والجذام، موجهاً بتخصيص غرف الدور الأرضى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تيسيرا على المرضى، وفتح منفذ تابع للصيدلية الرئيسية بالدور الأرضي لصرف الأدوية منه، مع تخصيص الدور الثاني للأقسام الإدارية بالعيادة.

كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المستحدثة بالعيادة، بعد دعمها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية منها "جهاز الإكزيمر ليزر، وجهاز بلازمابن، وجهاز الوودز لايت"، حيث يقوم جهاز الليزر بعلاج البهاق والصدفية والثعلبة والإكزيما، والذي يحقق نتائج علاجية ممتازة، كما يعمل الجهاز الثاني علي إزالة الزوائد الجلدية، وإزالة الحسنات غير المرغوبة، وإزالة الفيروس الحليمي للجلد "السنط"، ويعمل الجهاز الثالث على تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة مثل (البهاق، والعدوي الفطرية، والبكتيرية)، وأكد وكيل الوزارة علي أهمية عمل الدعاية اللازمة لهذه الخدمات الطبية المستحدثة.

يذكر أن مرض الجذام هو مرض مزمن تسببه جرثومة تعرف بإسم المتفطرة الجذامية (Mycobacterium leprae) تصيب عادة، الجلد ،العينين والجهاز العصبي الطرفي (Peripheral nervous system)، وتنتقل عدواه من شخص مريض يكون جهازه التنفسي العلوي ملوثا إلى شخص آخر، عن طريق النفس مع الزفير أو عند العطس والسعال .

ويتمتع غالبية الأشخاص (95% من البشر) بمقاومة طبيعية لمرض الجذام ويرجع ذلك للمناعة الطبيعية للجسم التي تساعده على التخلص من الجراثيم وتحد من تطورها ، حتى في الحالات التي يتم فيها الاتصال مع أشخاص مصابين بمرض الجذام أو يحملون الجرثومة