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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان مراقب لقى مصرعه داخل لجنة الإعدادية بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شيّع المئات من أهالي قرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق اليوم جثمان"شحاتة ح ا ش" مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية الي مثواه الأخير بمقابر أسرته وذلك عقب مصرعه خلال قيامه بأعمال المراقبة والمتابعة داخل لجنة مدرسة الابطال الاعدادية بنات.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد على المشيعين والذين اشادوا بالفقيد وأخلاقه مؤكدين أن الفقيد كان حريصاً على أداء عمله بكل أمانة وإخلاص محبا لعمله متفانيا لأداء رسالته العملية بكل إخلاص.

 

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية اكد ان الفقيد الي رحمة مولاه يعمل مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية ومنتدب للعمل ملاحظ بلجنة ام الابطال رقم (٧٤) بذات الادارة حيث وافته المنية اليوم الاربعاء اثناء قيامه بالملاحظة في لجنة فرعية رقم (۲) وتم استدعاء الاسعاف على الفور وتوجه إلى مستشفى الجامعة وافادت المستشفى بدخول الحالة وهى تعانى من توقف فى عضلة القلب وفشل فى التنفس وتم التاكد من وفاة الحالة.

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كان وكيل أول الوزارة أكد أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني بلغ 137939  طالباً وطالبة موزعين علي 765 لجنة علي مستوي محافظة الشرقية مكلفا بمرعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب وشدد علي توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطلاب بكراسة الإجابة.

وشدد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب.

وفي ذات السياق شدد على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

التربية والتعليم الزقازيق امتحان الفصل الدراسي الثاني محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم مركز الزقازيق

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