سيدة تروي تفاصيل سحل 43 رجلاً وسيدة لها وابنتها بالشارع |اعرف السبب

حاولوا تجريدها من ملابسها..

روت سيدة تفاصيل سحل 25 رجلًا و18 سيدة لها ولابنتها وسط الشارع بسبب خلافات الجيرة في منطقة المنيرة بالقناطر حيث منعتهم من وضع تكييف أمام المنزل بسبب وجود عطل به وإصابته عددًا من الأطفال بصاعق كهربائي.

وقالت الحاجة فاطمة إن البداية كانت بتعدي أحد السكان في العقار الذي تسكن به عليها بسبب خلافات على تكييف حيث انتظر شاب جلوسها كعادتها أمام منزلها وأحضر "مقشة" فاعتقدت أنه سيقوم بتنظيف الشارع إلا أنها فوجئت به يضربها بالعصا اسفل جسدها وعندما عاتبته قال لها: "أنا هحرمك تقعدي هنا تاني" وبدأ في التهجم عليها والاعتداء عليها بالضرب وتصادف خروج شاب من الصيدلية المواجهة للعقار فأنقذها من بين يديه.

وأضافت أن ابنتها في اليوم التالي كانت تقف أمام الشقة فسمعت هذا الشاب يقول لآخر: "أنا هنشر الفيديو ده على الإنترنت وأفضحهم فتشاجرت معه ابنتها عندما علمت أنه يتحدث على والدتها.

وقالت إنه بعد وقت قليل فوجئت أثناء جلوسها أمام منزلها بعدد كبير من السيدات وصل إلى 18 سيدة سحلوها على الأرض وحاولوا تجريدها من ملابسها وسط الشارع وسمعت إحداهن تقول لأخرى: "ما تسيبيهاش إلا لما تقلعيها هدومها".

وأضافت السيدة أنهم كرّروا فعلتهم مع ابنتها وذلك بعد خلافات متكرّرة بينهم ولم تكن تعلم السبب حتى علمت فيما بعد أنهم يعتقدون أنها ترغب في إخراجهم من العقار.

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