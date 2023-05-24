صاحب قايمة من يؤتمن على العرض: مطردتش طليقتي باللبس اللي عليها ودي الحقيقة

رد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على الاتهامات الموجهة إليه من طليقته، قائلا “أن طليقتي أدعت أن والدي قام بحجز قاعة الفرح لشقيقي بمبلغ 85 الف جنيه، ولكن الحقيقة أن الفرح تكلف 13 ألف جنيه فقط”.

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “طليقتي كانت بتجرح فيا من خلال تصريحاتها ووالدي لم يميز شقيقي عليا كما ادعت”.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، : كنت مدرب كاراتيه، وطليقتي كانت لاعبة وكنت أقوم بدعمها حتى وصلت لاعبة بالمنتخب وحصلت على بطولات وميداليات".

عملت انذار طاعة

وأشار كريم إلى أن طليقته عايزة تبوظ حياته وانه لم يقوم بطردها من المنزل بالملابس اللي عليها كما ادعت، وقال: انا عملت انذار طاعة بقدومها ولكنها رفضت ورفعت قضية طلاق للضرر".