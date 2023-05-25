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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية ومعهد ساليزيان دون بوسكو ... تفاصيل

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وقع الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مع مدير عام معهد " ساليزيان دون بوسكو" بالقاهرة الراهب بيدرو جارسيا بريز، اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣، بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا لطلاب الجامعة والمجتمع المدني، تحت إشراف الجامعة، وإصدار شهادة مشتركة ومعتمدة من الطرفين.

وأكد الشيخ أن التنفيذ سيبدأ مباشرة ليستفيد الطلاب من هذه البرامج خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحًا أن التدريب سيتم بالقاعات وورش الجامعة والمعهد وداخل مبنى إدارة الجامعة.

وأضاف أن التعاون مع معهد "دون بوسكو" يأتي لكونه أحد المعاهد الرائدة في التدريب المهني وفق المعايير المعتمدة لدى المعاهد العليا الإيطالية ذات الجودة العالية في التدريب التقني.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة على سعي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة؛ لتعزيز سُبل التعاون المشترك والنهوض بالتعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجانبين في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية المختلفة على النحو الذي يُسهم في رفع المستوى المهني والعلمي للجامعة  من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وتوفير الخبرات اللازمة لطلاب الجامعة على المستوى العلمي والعملي.

البرامج التدريبية الإجازة الصيفية التعليم التكنولوجي Jobs Education

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