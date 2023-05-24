اتحاد الاسكواش: دعم اللاعبين بالبطولة العالمية حسب المراكز المحققة.. فيديو

قال الدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن مصر دولة متربعة على عرش الاسكواش عالميًا.

وأضاف عاصم خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ‘إم سى" أنه نظرًا للظروف الاقتصادية والتكاليف العالية، تقرر تحمل تكلفة عدد محدود من اللاعبين للسفر للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

الاتحاد سيدعم

وأكد رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن الاتحاد سيدعم كل لاعب يحقق مركز بالبطولة، معقبًا:"نسبة الدعم هتكون حسب المركز، لو لاعب حصل على المركز الأول الاتحاد هيتحمل كافة التكاليف".

وأوضح عاصم خليفة، أن اتحادات الاسكواش فى أغلب دول العالم اتخذت قرارًا مماثلًا للقرار الذى اتخذته الدولة.