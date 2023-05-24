عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فورية | تحرّك جديد في كفر الشيخ بشأن التعدي على الأراضي ..صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتوريد القمح وزراعات الأرز، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، ومتابعة توزيع الأسمدة، وما تمت زراعته من محاصيل.

«الزواوي» يطالب جماهير كفر الشيخ بطي صفحة الأوليمبي والتركيز في المباريات المقبلة

ضبط عامل بحوزته 750 جرام هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ


جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمحاسب محمد صبري، مدير المراقبة العامة للتعاونيات، والمهندس مرعي المكاوي، مدير عام الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية بنواحي المحافظة، ومديري مناطق المراقبة والإصلاح، وتدقيق بيانات الزراعات، ومديري الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، والمسئولين عن التعاونيات والإصلاح.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولا بد من مواجهة التعديات، بالإزالات الفورية في المهد، وعدم السماح بها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وعقد ندوات إرشادية وحملات توعية، للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية مسئولية مدير الجمعيات الزراعية في المقام الأول، كما وجه بحث المزارعين بتوريد المزيد من الأقماح .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، وجه بصرف الأسمدة للمزارعين، ومتابعة زراعة المحاصيل الصيفية الأرز والقطن والذرة الشامية، وغيرهم، وعقد ندوات إرشادية وحملات توعية، لتوعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة بالشتل واستخدام الآلات الحديثة، إضافة لمتابعة الزراعات، للوصول لإنتاجية عالية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 207 آلاف طن قمح من أقماح المحافظة سواء داخل المحافظة في 22 موقعاً، أو خارج المحافظة، موجهاً بالاهتمام بزراعات الأرز والقطن، لكونهما أهم المحاصيل التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، نوعا وإنتاجا على مستوى المحافظة.

كما وجه بتواجد العاملين بالجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين مع المزارعين في الحقول، وعقد المدارس الحقلية، للاستماع للمزارعين، وتبادل الخبرات، لخدمة المزارعين، والوصول لإنتاجية عالية من المحاصيل، مما يعود بالنفع على الدولة والمزارع معا.

IMG-20230524-WA0226
IMG-20230524-WA0226
IMG-20230524-WA0222
IMG-20230524-WA0222
IMG-20230524-WA0224
IMG-20230524-WA0224
IMG-20230524-WA0223
IMG-20230524-WA0223
IMG-20230524-WA0225
IMG-20230524-WA0225
الإصلاح الزراعي الاراضي الزراعي التعدي على الاراضي الزراعية التعدى على الأراضى الحفاظ على الرقعة الزراعية الجمعيات الزراعية أراضي الزراعية الأسمدة الأراضى الزراعية الارز اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

موضوعات متعلقة

ضبط عامل بحوزته 750 جرام هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ

«الزواوي» يطالب جماهير كفر الشيخ بطي صفحة الأوليمبي والتركيز في المباريات المقبلة

للمرة الرابعة.. سفراء مشواري بكفر الشيخ يحصدون المركز الأول على مستوى الجمهورية

مجموعة بحري.. كفر الشيخ يتعادل مع الأوليمبي 1/1 بدوري القسم الثاني

دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بمركز شباب قبريط بكفر الشيخ

اختتام فعاليات الملتقى المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ.. صور

تحرير 200 محضر لأصحاب المخابز المخالفة في كفر الشيخ

22 لاعبا ضمن قائمة كفر الشيخ لمواجهة الأوليمبي في دوري القسم الثاني

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار: ألغينا الحد الأدنى للمساحة ورأس المال بالمناطق الحرة الخاصة

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ