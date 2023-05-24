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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق النبراوي ينعي نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجد الطباع

المهندس ماجد الطباع
المهندس ماجد الطباع

نعى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين بكل الحزن والأسى للقامة النقابية والوطنية في الأردن المهندس ماجد الطباع - نقيب المهندسين الأردنيين السابق.

وقال في بيان له على صفحة فيسبوك: "خالص العزاء والمواساة لنقابة المهندسين الأردنيين ممثلة في نقيبها المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء مجلس النقابة"، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجدة الطباع بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كان الطباع قد حصل على مركز النقيب في عام 2015م، ولكن اعتذر عن ترشيحه لدورة ثانية كنقيب للمهندسين، حيث وبرر الطباع سبب عدم ترشحه لأسباب تتعلق بالعمل والعائلة والصحة.

وعرف عنه كقائد وناشط نقابي صاحب السيرة الطبية في مجال العمل والحياة العملية، كما اتصف بالأخلاق العالية والحميدة، حيث ترك بصمة واضحة في مجال إدارة شؤون نقابة المهندسين الأردنيين.

نعي مجلس النقابة

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